SEMED divulga semifinalistas de Penedo para o Concurso de Merendeiras do SEBRAE

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) da Prefeitura de Penedo divulgou o nome das três semifinalistas para o Concurso de Merendeiras do SEBRAE 2021.

As servidoras das escolas públicas municipais de Penedo foram selecionadas, após diversas fases que tiveram início em junho deste ano.

A presença de profissionais da educação penedense no Concurso de Merendeiras do SEBRAE ocorre pelo terceiro ano consecutivo.

Em 2020, a merendeira da Escola Municipal Hanna Bertholet, Ana Cristina da Silva, criou um gostoso e nutritivo Escondidinho de Charque, preparado com abóbora e acompanhado por farofa de banana.

A receita da servidora da Semed Penedo ficou entre as três melhores de Alagoas.

As merendeiras inscritas na edição 2021 do concurso passaram por treinamento especifico, sob a coordenação da Nutricionista da SEMED, Carla Sampaio.

Fazendo nessa quarta-feira (22), os pratos que concorrerão na etapa semifinal, observando todos os detalhes necessários para um bom desempenho quando avaliadas.

Semifinalistas de Penedo

O Concurso de Merendeiras do Sebrae tem o objetivo de valorizar o preparo de refeições saudáveis com itens adquiridos para compor a merenda escolar.

Chegaram a essa etapa do concurso as merendeiras Marcia Brandão da Silva e Silvana dos Santos, ambas da Escola Municipal Maria da Gloria Pimenteira, e Monica Lisboa Santos, que trabalha na Escola Municipal Paulo VI.

Para Monica Lisboa, é muito gratificante participar do concurso promovido pelo SEBRAE, no qual independente do resultado, ela se mostra muito feliz por ter chegado a essa etapa.

Outra concorrente, Marcia Brandão da Silva, afirma que desde a primeira edição que tenta se classificar, conseguindo este ano.

Ela agradece do apoio da Secretaria Municipal de Educação e do Prefeito Ronaldo Lopes para que as merendeiras de Penedo fossem capacitadas e pudessem participar de competições como esta.

A vencedora dessa etapa concorrerá com outras classificadas em todo Estado de Alagoas, onde cada participante deve preparar um prato que será analisado pelo jure da competição.

por Thiago Sobral – Decom PMP