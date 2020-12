Semed estabelece ensino híbrido na rede municipal de Maceió

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Maceió publicou um documento no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (10) com uma série de orientações pedagógicas para o retorno das aulas presenciais na rede pública, entre elas, o estabelecimento do ensino híbrido, nos formatos presencial e online.

Ainda não há, contudo, uma data definida para o início desta retomada. “A Rede Municipal de Ensino adotará, em todas as suas etapas e modalidades, o ensino híbrido, envolvendo o uso sincronizado de atividades pedagógicas realizadas de forma presencial e não presencial”, diz trecho da publicação.

No início do mês, a Semed lançou um protocolo, dividido em onze capítulos, que estabelece o retorno às atividades presenciais de forma gradativa, separando os anos de ensino em etapas, mas também sem data.

O documento publicado nesta quinta determina que cada unidade escolar fique responsável pelo modo como as aulas não presenciais vão ser feitas.

De acordo com a portaria, as diretorias de gestão educacional, através das coordenadorias, também vão ficar responsáveis pelo planejamento e realização do ensino híbrido.

A portaria traz ainda orientações que precisam ser seguidas para evitar o contágio pelo coronavírus. Os protocolos sanitários de biossegurança precisam ser seguidos na volta às aulas.

Fonte: G1/AL