Semed Penedo adota novas estratégias para distribuição dos kits de merenda escolar

A distribuição dos kits de merenda escolar em Penedo, pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), foi adaptada para atender aos protocolos sanitários da Fase Vermelha do Plano de Distanciamento Social Controlado em vigor.

Para evitar aglomeração na entrega dos alimentos adquiridos por meio de chamada pública, direto do produtor rural, a SEMED Penedo efetivou mudanças no repasse dos itens utilizados na merenda escolar.

Nesta quarta-feira, 24, pais ou responsáveis por estudantes da Escola Municipal Douglas Apratto Tenório irão pegar o kit na sede da Associação dos Moradores do Bairro Santo Antônio (Barro Vermelho) em separado, por turmas, conforme a escala que segue abaixo:

Educação Infantil (Maternal e Jardim I, II e III) – das 9h às 10h30

Do 1º ao 3 ano do Ensino Fundamental – das 10h30 às 11h30

Do 4º ao 5º ano do Ensino Fundamental – das 11h30 às 13h30 horas

Do 6º ao 7º ano do Ensino Fundamental – das 13h30 às 15 horas

Do 8º ao 9º ano do Ensino Fundamental – das 15h às 16h30

A SEMED Penedo pede aos pais ou responsáveis evitar atraso e seguir a escala que também está sendo repassada pela direção da unidade de ensino. O uso de máscara é obrigatório, inclusive em ambiente público, observando ainda a necessidade do distanciamento social para minimizar a disseminação do coronavírus.

Escola Municipal Paulo VI

Já a direção da Escola Municipal Paulo VI – situada na comunidade Cooperativa 2º Núcleo – adotou outra metodologia. Os kits serão entregues nas comunidades onde os estudantes residem, com apoio logístico da gestão Crescendo Com Seu Povo.

Este trabalho terá início amanhã (quarta-feira, 24), saindo da Escola Paulo VI às 13 horas, com sentido ao povoado Manimbu, onde a distribuição será feita próximo da capela.

Em seguida, a equipe da unidade de ensino com melhor IDEB 2019 da rede pública municipal segue para o Campo Grande, onde a entrega acontece na casa da sra. Rosana.

Por fim, a distribuição na Cooperativa 1º Núcleo será feita na sede da entidade que dá nome ao povoado e na unidade de ensino aos moradores da Cooperativa 2º Núcleo.

Escola Municipal Cônego Teotônio Ribeiro

A terceira unidade de ensino da Semed Penedo que distribuirá kits da merenda escolar nesta quarta-feira, 24, vai pegar os pais ou responsáveis nas comunidades próximas e levá-los até a unidade de ensino situada no povoado Murici.

Assim, todos os estudantes matriculados na Escola Municipal Cônego Teotônio Ribeiro também receberão os alimentos que iriam para a lata do lixo se não houvesse o compromisso do governo Ronaldo Lopes/João Lucas em atender as comunidades mais necessitadas de Penedo.

A estratégia da Cônego Ribeiro começa pegando os pais ou responsáveis pelos estudantes que residem na Marituba do Peixe. Enquanto a distribuição estiver sendo feita na escola, o veículo já estará a caminho do povoado Capela e Riacho do Pedro para fazer a mesma manobra que terá continuidade durante todo o dia, até que todos os kits sejam entregues, inclusive para quem reside no Murici.

por Fernando Vinícius – Decom PMP