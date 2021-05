Semed Penedo capacita professores para novo programa em Educação Física

Professores de Educação Física e profissionais da Pedagogia da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Penedo ganharam mais uma formação profissional em seu currículo.

As categorias estão capacitadas para desenvolver o Programa Cultivar, iniciativa que amplia o acesso de crianças e estudantes em diferentes práticas desportivas e mantém o foco na formação pessoal, física e mental, através do esporte.

Basquete, vôlei, futsal, futebol de campo, atletismo estão no currículo do programa que também inclui xadrez e novidades para alunos e alunas: o hóquei de quadra e o badminton, uma variação do tênis que já é modalidade olímpica.

A capacitação do programa em Penedo ficou a cargo do professor Marcos Antônio Fari Júnior, coordenador pedagógico da Guarani Sport, instituição especializada em pedagogia esportiva e esporte educacional.

“O nosso objetivo aqui é fazer com que os professores possam despertar nas crianças o gosto pelo esporte, o gosto pela atividade física através do ensino lúdico e inclusivo, e também para que a gente possa educar a criança através do esporte”, afirmou Marcos Antônio.

O treinamento sobre o Programa Cultivar foi concluído na tarde de ontem (terça-feira, 25), por meio de videoconferência para pedagogos e professores de Educação Física da Semed.

A Secretária Cíntya Alves agradece a participação de todos na capacitação e ressalta que “todas as nossas escolas receberam os materiais esportivos”, equipamentos à disposição de alunos e alunas da rede pública municipal de Penedo assim que for possível a retomada das aulas presenciais.

por Fernando Vinícius – Decom PMP