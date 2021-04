SEMED Penedo capacita professores para uso de ferramentas digitais

A pandemia da Covid-19 acelerou a adaptação do processo de ensino/aprendizagem ao mundo virtual. Sem aulas presenciais, parte da produção e transmissão do conteúdo didático depende do uso de ferramentas digitais.

Diante dos novos desafios, a Prefeitura de Penedo – por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) – está capacitando professores, diretores, coordenadores, equipe técnica e auxiliares de sala.

O treinamento iniciado nesta semana é focado no uso da plataforma Google Classroom, com orientação direta do setor de Tecnologia da Informação (TI) da SEMED Penedo.

Segundo o instrutor da capacitação, Lenilton Junior, os professores podem utilizar a plataforma de modo automatizado, ou seja, compartilhando conteúdos com postagens pré-programadas, uma das vantagens do sistema que possibilita contato direto, ainda que virtual, nas salas on-line, o novo ambiente de interação entre docentes e estudantes.

O treinamento com carga horária de pelo menos seis horas ocorre por videoconferência e conta ainda com mais um instrutor, o professor efetivo da SEMED Penedo, Adriano Christanys, e suporte técnico de Anderson Ferreira.

A Secretária Cíntya Alves ressalta mais esse avanço disponibilizado para o corpo docente da SEMED Penedo durante a gestão Crescendo Com Seu Povo.

“Após essa primeira qualificação, nós abriremos um curso de Informática Básica para aquele profissional que quiser aprender mais e se aperfeiçoar no uso de computadores e ferramentas digitais”, explica Cíntya Alves, frisando que o servidor interessado deve procurar a secretaria da escola onde trabalha para efetuar a inscrição.

“Continuaremos capacitando nossos profissionais, esse é mais um dos compromissos do Prefeito Ronaldo Lopes e do Vice João Lucas para que nossas crianças e adolescentes tenham um ensino cada vez melhor”, afirma a gestora da SEMED Penedo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP