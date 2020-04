Semed Penedo convoca contratados para assinatura de termo aditivo

O pessoal selecionado para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo, por meio do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 01/2020, deve comparecer na sede da pasta que funciona no antigo Ginásio do Sesi, atual Complexo Educacional e Esportivo Dr. Alcides Andrade.

A convocação anunciada nesta quinta-feira, 16, tem como objetivo a assinatura do Termo Aditivo que habilitará o pagamento dos proventos referentes ao mês de Abril, conforme calendário que tem início amanhã (sexta-feira, 17).

O Termo Aditivo dispõe sobre a reposição de horas de trabalho não prestadas até o dia 30 do mês em curso, sem o recebimento de novos pagamentos. O comunicado da Semed Penedo informa ainda que a reposição das horas de trabalho ocorrerá “tão logo seja possível o retorno às aulas, observada a antecipação do recesso escolar de julho”.

Caso se mantenham as atuais restrições impostas pela pandemia do coronavírus (Covid-19), inclusive a interrupção do ano letivo, os contratos do PSS 01/2020 estarão suspensos a partir do próximo mês de maio.

A Semed Penedo acrescenta que os profissionais contratados que se enquadram no grupo de risco da pandemia do coronavírus deverão solicitar o termo aditivo através do e-mail sec.med.penedo@hotmail.com para que possam assinar, escanear e devolver o documento através do mesmo e-mail.

Quem não assinar o Termo Aditivo terá os proventos relativos a abril de 2020 suspensos.

Calendário Para Assinatura de Termo Aditivo

17/04 – Motoristas e Monitores do Transporte Escolar

20/04 – Auxiliar de Sala, Professor da Educação Especial e Cuidador de Estudante da Educação Especial

21/04 – Professor por Disciplina

22/04 – Professor Polivalente

por Fernando Vinícius – Decom PMP