Semed Penedo distribui livros de reforço para estudantes do 2º ao 9º ano

Estudante do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental matriculado em escola da Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo vai receber tarefa para fazer em casa. A partir de amanhã (terça-feira, 12), livros de reforço de Matemática e Língua Portuguesa começam a ser distribuídos.

A iniciativa visa minimizar os impactos causados pela suspensão do ano letivo, uma das consequências da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Com os livros em casa, alunos e alunas da rede pública municipal ganham uma nova carga de material pedagógico para sua rotina de estudos, em casa, durante o período de isolamento social.

“O desenvolvimento da atividade pedagógica será monitorado por professores e equipe pedagógica de cada escola, observando a data de retirada dos livros e a devolução, com as tarefas respondidas”, informa Cíntya Alves, Secretária Municipal de Educação.

Os pais ou responsáveis pelo estudante devem pegar os livros de reforço, conforme cronograma abaixo. Quem não puder se deslocar até a unidade de ensino por ser parte do grupo de risco para Covid-19, pode pedir a outra pessoa para pegar, identificando o ano e o nome completo do estudante, devendo usar máscara para ter acesso à escola.

“Esta é mais uma ação que desenvolvemos, buscando estreitar o laço dos alunos com a escola e também diminuir o prejuízo causado ao processo de aprendizagem, por causa dessa pandemia. Eu agradeço o empenho de todos que compõem a Semed Penedo, em especial, os pais e responsáveis pela confiança e compreensão”, acrescenta Cíntya Alves.

A Semed Penedo informa ainda que as turmas da Educação Infantil, do 1º ano do Ensino Fundamental e da Educação para Jovens e Adultos (EJA) continuam recebendo as respectivas atividades impressas na escola e ainda por e-mail ou whatsapp, caso o pai ou responsável queira, evitando assim o deslocamento até a unidade de ensino.

A família do estudante cujo material não for retirado da escola ou, depois de recebido, não devolver os livros com as atividades realizadas, será visitada por uma assistente social da Semed Penedo para identificação e busca de solução para a situação verificada.

Quando ocorrer o retorno das aulas presenciais, ainda sem previsão por conta da pandemia do coronavírus, a gestão realizará o diagnóstico de avaliação das habilidades desenvolvidas e as dificuldades apresentadas, subsídios para o planejamento de atividades futuras.

Os livros de reforço estarão disponíveis nas escolas nas seguintes datas

Terça-feira, 12 – Escolas Irmã Jolenta, Manoel Soares de Melo, Santa Luzia, Barão de Penedo e Costa Mangabeira

Quarta-feira, 13 – Escolas Hanna Bertholet, Santa Cândida, São João Batista, Santo Antônio e Izabel Cristina

Quinta-feira, 14 – Escolas Josef Bergmann, Douglas Apratto Tenório, Dom Constantino Lüers, Helena de Oliveira Carvalho, Rotary, Cândido Toledo, Manoel Tavares e Arlindo Ferreira de Moraes (material disponível na cada da Mirna)

Sexta-feira, 15 – Escolas João XXIII, Paulo VI, Maria da Glória Pimenteira, Irênio Araújo e Teotônio Ribeiro

por Fernando Vinícius com assessoria Semed Penedo