Semed Penedo distribui material para estudantes do Ensino Fundamental e EJA

Alunos e alunas do Ensino Fundamental e da Educação Para Jovens e Adultos (EJA) matriculados na rede de ensino de responsabilidade da Prefeitura de Penedo receberão material para estudar em casa.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação amplia o trabalho que começou atendendo as crianças da Educação Infantil.

A metodologia da Semed Penedo consiste na revisão de conteúdo das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática apresentado em sala de aula. Como o ano letivo está suspenso em função da pandemia do coronavírus (Covid-19), a gestão da Semed orientou seu corpo técnico para a elaboração do material pedagógico.

A distribuição ocorrerá na escola. Os pais ou responsáveis devem se dirigir até a unidade de ensino onde o estudante está matriculado para pegar o material que estará disponível a partir da próxima terça-feira, 05 de maio.

“Caso o pai, a mãe ou a pessoa responsável pelo aluno faça parte do grupo de risco do coronavírus, o material poderá ser entregue a outra pessoa que precisará identificar o nome do estudante e o ano que ele estuda”, explica a Secretária Cíntya Alves.

Sobre a devolução do material para a devida correção das atividades pelos professores, Cíntya Alves informa que a data para entrega será passada pela direção de cada unidade de ensino no momento da distribuição ao pai ou responsável.

“Também devemos observar que não há necessidade de todo mundo ir até a escola já na terça-feira, dia 05. O material vai ficar disponível para entrega durante toda a semana, a partir das 8 horas, com intervalo do meio-dia às duas horas, retomando o atendimento até as 17 horas. Assim a gente evita aglomeração nesse momento tão difícil para todos nós”, ressalta Cíntya Alves, aconselhando o uso da máscara por quem for pegar o material na escola.

por Fernando Vinícius – Decom PMP