Semed Penedo divulga calendário de matrícula para ano letivo 2021

Atenção pais de estudantes da rede pública municipal! A Prefeitura de Penedo já tem o calendário de matrícula para turmas do Ensino Infantil e Ensino Fundamental I e II.

O trabalho referente ao ano letivo 2021 da Secretaria Municipal de Educação (Semed) começa no próximo dia 25 de janeiro e continua até cinco de fevereiro.

Documentos

Para efetivar a matrícula, o responsável legal pelo estudante deve apresentar a declaração de transferência ou histórico escolar, caso venha de outra escola, e foto 3×4.

Também é preciso levar cópia dos seguintes documentos: CPF (do estudante e do responsável), certidão de nascimento, Cartão SUS, NIS (Bolsa Família), cartão de vacinas, comprovante de residência atualizado e cópia do RG (carteira de identidade) do responsável pelo estudante.

A Semed Penedo informa ainda que o material didático do(a) aluno(a) será entregue no ato da matrícula e que o ano letivo terá início no mês de março, ainda sem formato a ser adotado por conta do risco de contaminação pelo coronavírus.

Considerando que a pandemia da Covid-19 ainda não acabou, será preciso aguardar para definir se as aulas ocorrerão de forma presencial, online ou por meio de sistema híbrido.

por Fernando Vinícius, com assessoria Semed Penedo