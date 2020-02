Semed Penedo divulga calendário do ano letivo 2020

As aulas na rede municipal de ensino em Penedo começam na próxima segunda-feira, 02 de março. A data consta no calendário do ano letivo 2020 elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O primeiro bimestre será concluído em 11 de maio, totalizando 51 dias letivos, incluindo aulas aos sábados nas escolas da Semed Penedo. O 2º bimestre terá o mesmo total de dias letivos (51), iniciando em 12 de maio e concluindo em 28 de julho.

O 3º bimestre da rede municipal de ensino será aberto em 29 de julho e concluído em 05 de outubro. O último bimestre do ano letivo 2020 da Semed Penedo inicia no dia 06 de outubro e termina em 21 de dezembro.

O planejamento do calendário escolar que totaliza 202 dias letivos estabelece 16 sábados como dia de aula, ao longo do ano, e recuperação realizada de forma paralela, entre os bimestres. Além disso, a avaliação pedagógica acontece na primeira semana de cada bimestre e o conselho de classe ao final de cada bimestre.

Farda e kit escolar

Sobre a distribuição gratuita do fardamento e do kit escolar para estudantes matriculados que ainda não receberam o material, a continuidade da ação do governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes ocorrerá nas respectivas unidades de ensino, conforme o calendário escolar divulgado pela Semed Penedo (ver quadros abaixo)

“A perspectiva é de um ano letivo ainda mais proveitoso em 2020. Os investimentos realizados pela gestão do Prefeito Marcius Beltrão fazem com que nossa educação seja uma das melhores de Alagoas, inclusive com avanços já comprovados nas avaliações do Ideb. Com o apoio do Prefeito Március, do Vice-Prefeito Ronaldo Lopes e a dedicação de nossos profissionais. continuaremos avançando em busca da excelência”, destaca a Secretária Municipal de Educação, Cíntya Alves.

Escolas Manoel Soares e Santo Antônio

A Semed Penedo informa que o ano letivo na sede da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Vereador Manoel Soares de Melo está previsto para iniciar no dia 09 de Março por conta da conclusão dos serviços de pintura e aplicação de selador no piso da unidade de ensino cuja extensão funcionará normalmente.

Já a comunidade escolar da EMEB Santo Antônio, localizada no povoado Tabuleiro dos Negros, está convocada para uma reunião na próxima segunda, 02, a partir das 14 horas, na própria comunidade.

por Fernando Vinícius – Decom PMP