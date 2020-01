Semed Penedo divulga calendário para entrega de farda e kit escolar

Atenção pais ou responsáveis por crianças e adolescentes que residem em Penedo. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa o calendário para a entrega do material escolar e do fardamento para o ano letivo 2020.

A gestão que mais investe em educação pública na história de Penedo prepara gerações melhores para o futuro da cidade que também oferece cursos de nível superior através das unidades da Ufal e do Ifal, além de instituições particulares.

Para que as crianças não se atrasem no processo de conquista do diploma ou curso profissionalizante de qualidade, pais ou responsáveis devem observar o cronograma para receber o kit escolar e a farda.

10,11 e 12 de Fevereiro – Escolas Santa Luzia, Helena de Oliveira, Josef Bergman, Irmã Jolenta, Dom Constantino, Rotary e Douglas Apratto. Local: Ginásio da Escola Santa Luzia/Avenida Wanderley, próximo da trevo da Toca do Índio

13 de Fevereiro – Escolas Manoel Soares e Costa Mangabeira. Local: Ginásio da Escola Manoel Soares/Vila Matias

14 de Fevereiro – Escolas Barão de Penedo, Arlindo Ferreira e Manoel Tavares. Local: Ginásio da Escola Barão de Penedo/bairro Santa Izabel (Cacimbinhas)

A Semed Penedo ressalta que nas unidades da rede municipal abaixo relacionadas, todas a partir do dia 17 de fevereiro, a entrega acontece nas respectivas escolas, observando o turno indicado, quando for o caso.

Dia 17 de Fevereiro – Escolas João XXIII e Paulo VI (período manhã)

Dia 17 de Fevereiro – Escolas Irênio de Araújo e Teotônio Ribeiro (período tarde)

Dia 18 de Fevereiro – Escolas Maria da Glória Pimenteira e Cândido Toledo

Dia 19 de Fevereiro – Escolas Hanna Bertholet, Santa Cândida e São João Batista

Dia 20 de Fevereiro – Escolas Izabel Cristina e Santo Antônio

Para que o aluno ou a aluna receba o fardamento e o material escolar distribuído gratuitamente pela Semed Penedo, o pai ou responsável deve apresentar documento pessoal e comprovante da matrícula.

por Fernando Vinícius – Decom PMP