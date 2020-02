Semed Penedo divulga resultado final do Processo Seletivo Simplificado

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação publicou no Diário Oficial do município o resultado final do Processo Seletivo Simplificado realizado para o preenchimento de cargos e funções, para profissionais de diversas formações, que deverão atuar nos diversos níveis de ensino na rede municipal.

O edital do PSS da Semed Penedo representou uma oportunidade de trabalho para diversos profissionais, que estavam esperando para atuar em suas áreas de formação.

Com jornada de até 40 horas semanais e salários que variam de R$ 1039 a R$ 1400, o PSS foi realizado para viabilizar o ano letivo 2020.

De acordo com o edital do PSS, o prazo de validade do contrato de prestação de serviços dos aprovados no Processo Seletivo é de 01 ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante ato próprio de autoridade competente.

Após essa fase será dado inicio a lotação, que refere-se a distribuição dos candidatos aprovados em seus respectivos locais de trabalho, conforme consta no edital do PSS.

Vagas

O edital do PSS referiu-se a contratação de Motorista; Monitor de Transporte Escolar; Auxiliar de Sala para Educação Infantil e Maternal; Tradutor/Intérprete de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais).

Além dos cargos acima relacionados, o PSS contempla ainda vagas para Professor/Instrutor de LIBRAS; Ledor/Transcritor de Braile; Professor Auxiliar para Educação Especial; Professor Polivalente para Educação Infantil e Fundamental; e professores de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Educação Física.

Resultado Final AQUI.

por Thiago Sobral- Jornalista Decom PMP