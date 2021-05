Semed Penedo é contemplada com curso de robótica espacial para estudantes

Um projeto piloto desenvolvido pela Universidade de Brasília (UNB) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com apoio técnico da Agência Espacial Brasileira, será lançado em Penedo nesta segunda-feira, 10.

A partir das 16 horas de hoje, 25 estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Professor Wilton Lisboa Lucena acompanharão a live que leva até a Educação do Futuro.

Conectados pela Internet, alunos e alunas da mais nova unidade de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) começam um curso on-line sobre robótica espacial, aprendizado em uma plataforma pedagógica interativa.

A introdução à Robótica Espacial é feita com dados teóricos e práticos sobre robótica, desenvolvida com simuladores para criação e montagem de um robô Rover Veicule, inspirado no projeto Artemis, liderado pela NASA que tem participação do Brasil.

Durante as etapas do curso, os participantes ganham reforços didáticos, resumos simplificados, dicas práticas, testes e avaliação progressiva.

Apesar da autonomia dos estudantes no aprendizado, os professores também recebem orientação da parceria responsável pelo projeto piloto na Semed Penedo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP