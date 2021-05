Semed Penedo informa entrega de kits da merenda escolar na Escola Santa Luzia

A distribuição dos kits de merenda escolar pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo atende famílias dos estudantes da Escola Municipal Santa Luzia a partir de quarta-feira, 16.

A distribuição acontece na Creche Menino Jesus, localizada na Rua do Flamengo, bairro Santa Luzia, onde pais ou responsáveis das crianças da Educação Infantil (Jardim I, II e 1º ano) recebem os alimentos a partir das 13h30.

Na quinta, 27, a Semed Penedo programou o repasse dos kits da merenda escolar para as turmas do 2º e do 3º ano da Ed. Infantil no horário entre 9h e 11 horas.

A distribuição é retomada no período da tarde, das 13h30 até as 16h30, para as turmas do 4º e 5º ano da Escola Santa Luzia.

O trabalho que evita desperdício de alimentos adquiridos dos agricultores de Penedo atende estudantes do 6º ano na manhã de sexta-feira, 28, para alunos e alunas do 6º ano do Ensino Fundamental, das 9h às 11 horas.

A distribuição de alimentos saudáveis totaliza 590 kits de merenda escolar em sua primeira etapa para crianças e estudantes da unidade de ensino da rede pública municipal.

A 2ª etapa da ação para turmas da EMEB Santa Luzia terá início em 09 de junho.

A Semed Penedo alerta aos pais ou responsáveis para o cronograma de distribuição e alerta para a necessidade do uso de máscara para receber o kit, na data e horário divulgado.

