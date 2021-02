SEMED/Penedo lança campanha Fora da Escola Não Pode!

Toda criança e adolescente tem direito à educação, princípio universal que a Prefeitura de Penedo atende, com excelência, para formar gerações cada vez mais qualificadas.

O trabalho desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) elevou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) entre os dez melhores de Alagoas, prova da qualidade da política pública efetivada ao longo dos últimos anos.

Para o ano letivo 2021, as matrículas nas escolas da Semed continuam abertas, inclusão reforçada por meio de busca ativa.

O trabalho consiste na identificação de crianças e adolescentes que ainda não foram matriculadas ou não tiveram sua renovação efetivada pelos pais ou responsáveis.

A ação da Semed será feita por meio de visita domiciliar, com base no levantamento de cada unidade de ensino, começando na próxima semana nas comunidades atendidas pelas Escolas Douglas Apratto Tenório (Barro Vermelho) e Vereador Manoel Soares de Melo (Vila Matias).

Documentos

Para efetivar a matrícula, os pais ou responsável legal pelo estudante deve apresentar a declaração de transferência ou histórico escolar, caso venha de outra escola, e foto 3×4.

Também é preciso levar cópia do CPF (do estudante e do responsável), certidão de nascimento, Cartão SUS, NIS (Bolsa Família), cartão de vacinas, comprovante de residência atualizado e cópia do RG (carteira de identidade) do responsável pelo estudante.

A Semed Penedo informa ainda que o material didático do(a) aluno(a) será entregue no ato da matrícula e que o ano letivo 2021 começará em março, a princípio somente de forma virtual devido à pandemia da Covid-19.

Quem quiser renovar ou matricular na escola, precisa utilizar máscara para ter entrar na unidade de ensino.

Fonte: Decom – PMP