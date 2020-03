Semed Penedo prepara equipe para atualizar projetos pedagógicos

A gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura se destaca pelos avanços alcançados em diversos setores de Penedo, entre eles a formação das novas gerações. A rede pública municipal dispõe de unidades modernas e pessoal qualificado, em todos os setores, para atender crianças, jovens, adolescentes e também adultos matriculados na EJA.

Buscando o aprimoramento do que é de sua competência, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) está orientando a equipe técnica de cada escola para atualizar os Projetos Políticos-Pedagógicos, reformulação fundamentada na Base Nacional Comum Curricular – BNCC.

O trabalho atende o que preconiza o Ministério da Educação e já tem plano de ação, desenvolvido pela Semed Penedo, para todo o semestre deste ano.

Uma das etapas aconteceu na sexta-feira, 28, no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo – SINDSPEM, onde equipes gestoras de cada escola da rede municipal reuniram-se com a equipe gestora do PROBNCC para alinhar os últimos preparativos para o Dia D do projeto, a próxima sexta-feira, 06 de março.

Nesta data, as equipes gestoras executarão ações em todas as escolas da rede municipal de Penedo, tendo como participante o pessoal responsável pelas áreas pedagógica e técnica de cada unidade.

“Conseguir mobilizar as escolas para readequar o currículo, a luz da BNCC, e implementar a nova sistemática, a partir do ano de 2021, será a missão da equipe PROBNCC da Semed”, explicou a Articuladora Municipal da BNCC, Keith Guimarães.

A gestão do projeto é composta ainda por Leonildes Rodrigues, Articuladora da Educação Infantil; Verônica Maria Araújo, Articuladora de Normas; e Marilda Lira Soares Marinho de Melo, Articuladora do Ensino Fundamental.

A Secretária Municipal de Educação, Cíntya Alves, ressaltou que será um grande desafio a implantação da BNCC, uma vez que influenciará a vida da comunidade escolar como um todo.

“A Semed Penedo tem uma equipe técnica muito comprometida com essa reformulação. Contamos com o empenho da comunidade escolar para juntos lograrmos êxito na implantação da BNCC”, complementou Cíntya Alves.

por Fernando Vinícius com assessoria Semed Penedo