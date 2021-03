Semed Penedo prepara pessoal para estratégia pedagógica de acolhimento

Com o início do ano letivo 2021 na rede pública de ensino em Penedo, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) coloca em prática uma estratégia pedagógica adequada aos tempos de Covid-19.

Ao longo da primeira semana de aula, as 29 unidades de ensino da SEMED Penedo desenvolvem uma estratégia especial para acolherem seus alunos de forma on-line, sistema esse adotado desde o ano letivo anterior por causa do novo coronavírus.

As aulas tiveram em 1º de março, oportunidade em que os professores da rede pública e demais profissionais das escolas foram recebidos pela SEMED em suas respectivas escolas e direcionados para as atividades do ano letivo 2021. Também foi apresentado para eles todo o material didático.

Além disso, os profissionais participam uma formação continuada com o material Acerta Brasil para gestores municipais e articuladores e coordenadores de apoio pedagógico.

Proposta

A proposta de acolhida foi desenvolvida pelo Conselho Municipal de Educação de Penedo, sendo inspirada na metodologia do Instituto Ayrton Senna e abordada no curso “Resiliência e Bem-Estar Emocional”.

Cada unidade de ensino da Semed Penedo escolhe a melhor estratégia e proposta que se adequam à realidade local, apresentadas de forma didática e conforme o calendário do ano letivo, carga horária, horário das aulas, registros das atividades e processos avaliativos.

De acordo com a SEMED Penedo, esse acolhimento tem o foco na autoconfiança e tolerância ao estresse e à frustração próprios dos cenários gerados por crises, como o da pandemia de COVID-19.

Os professores deverão diagnosticar, por meio da avaliações, o estágio atual dos estudantes, a fim de direcionar estratégias de ensino/aprendizagem e de correção de defasagens.

A Secretária Municipal de Educação Cintya Alves reforça essa necessidade de um acolhimento diferenciado, não só para nossos alunos como também para suas famílias.

“O momento em meio a pandemia da COVID-19 é difícil, mas não faltará empenho de todos da SEMED para que possamos juntos chegarmos a dias melhores. Quero dizer aos pais que junto com o Prefeito Ronaldo Lopes iremos continuar dando todo o suporte para que nossa educação atinja o patamar da excelência”, destacou Cintya Alves.

Cronograma

Quarta-feira

Formação continuada com material Acerta Brasil

Público-alvo

Profissionais de língua portuguesa e matemática do 6º ao 9º ano

Quinta-feira

Formação continuada e apresentação dos professores nos grupos de trabalho

Público Alvo: Professores dos anos iniciai do 1º ao 5º ano

Sexta-feira

Conclusão da formação com o tema Narrativas de Planejamento didático

Fonte: Decom – PMP