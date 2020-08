Semed Penedo promove formação on-line para profissionais da educação

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Penedo promove na próxima segunda-feira, 03 de agosto, a formação “Processo Formativo Remoto de Professores”, destinada a professores da rede pública municipal, equipe gestora das escolas e técnicos da pasta.

O objetivo da ação é promover o aperfeiçoamento profissional de todo corpo técnico da Semed Penedo, aprimorando conhecimentos e buscando a construção de novos saberes essenciais ao fazer pedagógico.

A formação será ofertada para profissionais efetivos e contratados, ocorrendo por meio do Conisul- Consorcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas. Os participantes terão direito a certificado de participação.

As aulas on-line acontecerão no canal do youtube da Ampliare Educacional, empresa voltada para a formação dos profissionais de educação .

Estão inscritos para participar 530 profissionais da educação entre professores do ensino infantil, fundamental 1 e 2, técnicos, gestores, entre outros, inclusive pessoal das 23 escolas municipais e das 05 creches.

Programação:

A programação tem inicio as 10h com a formação “As dimensões da gestão os desafios da formação de professores no ensino remoto”, que tem como público alvo coordenadores, diretores e vice-diretores de escolas e membros da equipe técnica da Semed Penedo.

A formação tem como facilitadores a psicopedagoga Luciana Cruz e Lourdes Atié, socióloga com pós-graduação em educação pela Flacso, instituição sediada na Argentina.

A partir das 14h será a vez da formação “O planejamento docente e as proposições para garantir os direitos das crianças no cotidiano”, voltada para os professores da Educação Infantil.

A aula será ministrada pela psicopedagoga Luciana Cruz e o Doutor em Educação pela USP, Paulo Fochi.

Às 16h se inicia o tema “A BNCC e os desafios do ensino remoto”, para professores do ensino fundamental (anos iniciais e finais) e EJA, com Luciana Cruz e Lino de Macedo, professor titular na área de Psicologia do Desenvolvimento e Doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)