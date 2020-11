SEMED Penedo realiza renovação de matriculas para o ano letivo 2021 e distribui material didático

A Secretaria Municipal de Educação informa para os pais ou responsáveis pelos alunos, que a renovação de matricula para o ano letivo 2021 estará ocorrendo no período de 24/11 a 04/12/2020 das 8h às 11h30 e das 17h nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs).

Na ocasião os mesmos deverão estar portando os documentos: RG e CPF para a realização do procedimento.

Material Didático

De acordo com a Superintendente de Gabinete da Semed, Laudeci Melo, no ato da matrícula, os alunos da Educação Infantil também receberão material didático para o referido ano letivo em dois volumes, sendo um livro para o primeiro semestre e o outro livro para o segundo semestre, além de agenda do aluno, de acordo com a idade e série que estudam.

Dessa forma os alunos do maternal I, com do 2 anos de idade receberão: Agenda do aluno e livro volume único; os de 3 anos do maternal II, agenda e livro com 2 volumes, 4 anos jardim I, Agenda do aluno e livro com 2 volumes e 5 anos do Jardim II Agenda do aluno e livro com 2 volumes.

Material pedagógico

De acordo com a SEMED, a rede municipal de ensino de Penedo busca fortalecer o processo pedagógico na educação infantil em sintonia com o que preconiza a BNCC- Base Nacional Comum Curricular, por isso realizou a aquisição desse material didático para as turmas da educação infantil.

O material que será distribuído fortalece o trabalho pedagógico por meio de diversas atividades que trabalham as seguintes temáticas: Corpo gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações

Além disso os professores também receberão um kit com bolsa, proposta pedagógica ,livro do professor e caderno de planejamento. Todo material faz parte Coleção: Descobrir e aprender, interações e brincadeiras.

Fonte: Decom – PMP