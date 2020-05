Semed Penedo suspende atendimento ao público temporariamente

Devido as obras iniciadas no Complexo Educacional e Esportivo Dr. Alcides Andrade, o antigo Ginásio do Sesi, que transformarão o lugar em um grande centro esportivo para atender diversas modalidades, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo suspendeu o atendimento ao Público.

A informação consta em comunicado oficial assinado pela Secretaria Municipal de Educação, Cíntya Alves.

O comunicado esclarece ainda que o atendimento será retomado no próximo dia 25 de maio, na Creche Santa Luzia, localizada no bairro de mesmo nome.

A reforma do Complexo Educacional e Esportivo Dr. Alcides Andrade contempla a sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que funcionará em novo local enquanto durar o período de obras.

A obra também inclui as duas piscinas e a construção de espaços para diversas modalidades distintas, revitalização do campo de futebol com iluminação, revitalização do ginásio, pista de salto com vara tamanho oficial, , entre outros.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)