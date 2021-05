Sementes para agricultores de Penedo e região começam a ser distribuídas

As sementes distribuídas gratuitamente pelo Governo de Alagoas aos produtores rurais de baixa renda começam a ser entregues em Penedo a partir desta terça-feira, 11, pela Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada).

A parceria entre as pastas municipal e estadual que lidam diretamente com agricultores envolve ainda a Emater Alagoas, política pública cujo resultado da safra de feijão, milho e arroz pode gerar cinquenta e um milhão de reais para municípios das regiões do Baixo São Francisco, Litoral Sul e Agreste.

Quatro municípios dessa regional (Penedo, Piaçabuçu, Feliz Deserto e Coruripe) podem pegar, a partir de amanhã, sete toneladas de milho, sete toneladas de feijão de arranca e três de feijão de corda.

Parceria entre Prefeitura de Penedo e Governo de Alagoas atende homem do campo

A primeira remessa das 158 toneladas destinadas para o território que atende ainda São Brás, Porto Real do Colégio, Igreja Nova, São Sebastião, Junqueiro e Teotônio Vilela chegou hoje na Central de Distribuição, setor localizado na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, nº 186, ao lado da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

“Estamos fazendo o agendamento das instituições cadastradas para que venham pegar as sementes aqui, na Central de Distribuição da regional Penedo”, explica Cleice Alves, engenheira agrônoma da Emater que presta assistência técnica aos produtores rurais de Penedo por meio da Semada.

por Fernando Vinícius – Decom PMP