SEMS Penedo amplia vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir de 45 anos

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo vacina contra Covid-19 pessoas a partir de 45 anos de idade.

A imunização da nova faixa etária tem inicio nesta segunda-feira, 14 de junho, sendo que a vacinação para esse público será realizada no ginásio de esportes da Escola Estadual Ernani Méro, das 7h as 17h.

Local com estrutura exclusiva para imunização com a vacina produzida pelas empresas Pfizer e BioNTech.

A Secretaria Municipal de Saúde informa também, que as faixas etárias acima da idade mínima continuam sendo vacinadas, nos dias posteriores ao dia informado para iniciar as novas idades.

Continuando disponível também para portadores de comorbidade com mais de 18 anos de idade, remanescentes quilombolas relacionados nas listas apresentadas por lideranças das comunidades Oiteiro e Tabuleiro dos Negros e pessoas com deficiência permanente.

A medida que Penedo recebe novas doses da vacina, a gestão Crescendo Com Seu Povo inclui novas faixas etárias da população no grupo prioritário, vacinando dessa forma a população penedense em massa.

A campanha de vacinação contra o novo corona vírus avança em Penedo. Já foram imunizados até o momento 18.930 pessoas, número que já se aproxima de 30% da população do município.

As pessoas que façam parte do grupo prioritário a ser imunizado devem levar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

por Thiago Sobral – Decom PMP