SEMS Penedo e Polícia Militar encerram festa clandestina no Povoado Marituba do Peixe

Combater a ocorrência de festas clandestina em um momento de aumento de casos de Covid-19 em Penedo e toda Alagoas, o que ocasiona escassez dos leitos de UTI.

O Decreto Estadual e Portaria do GGC- Gabinete de Gerenciamento de Crise em Penedo proíbem a realização de qualquer tipo de evento, inclusive festas em residências, chácaras ou bares e restaurantes.

Dessa forma, a Vigilância Sanitária Municipal, órgão vinculado a Secretaria Municipal de Saúde com o apoio da Policia Militar encerrou mais uma festa clandestina, ao qual se aglomeravam mais de uma dezena de pessoas, em um bar no Povoado Marituba do Peixe.

Além de não seguir as recomendações vigentes para o funcionamento de bares e restaurantes, o que é permitido somente de terça a quinta-feira, o estabelecimento infringiu as normas sanitárias ao permitir a realização da festa, que ainda contava com um paredão de som.

Os participantes do evento irregular também não faziam uso de mascaras de proteção e no local não havia disponibilidade de álcool 70%.

De acordo com o Diretor da Vigilância Sanitária, Ângelo Mendes, a denúncia da festa clandestina ocorreu por meio do Disk denúncia, que funciona por mensagem do aplicativo whatsaap com o número 82 99159 6548.

“ Os bares e restaurantes podem funcionar durante a semana, mantendo o distanciamento social e seguindo as recomendações de prevenção a Covid-19, o que é obrigatório. É proibido a realização de festas ou outros tipos de eventos”, explicou Ângelo Mendes.

Foi lavrado uma notificação para o proprietário, por descumprimento das normas referentes a Fase Vermelha do Protocolo de Distanciamento Social, que será encaminhado ao Ministério Público Estadual, para que sejam adotadas as providencias cabíveis.

Aumento de casos de Covid-19

O Diretor da Vigilância Sanitária, Ângelo Mendes, destaca o aumento dos casos de Covid-19 no município, assim como a escassez dos leitos de UTI e também de retaguarda, tanto em Penedo, quanto em todo o estado, o que dificulta a regulação de pacientes.

“É preciso haver a conscientização por parte da população para não realizarem aglomerações nesse momento, o número de casos de Covid-19 está subindo e não a mais leitos, a regulação vai demorar e as pessoas podem morrer sem oxigênio. É preciso que todos passem a cumprir as determinações vigentes”, afirmou o Diretor da Vigilância Sanitária municipal.

Salientando também que para evitar a falta de vagas nas UTIs e também dos leitos de retaguarda, é preciso com urgência que ocorra a diminuição do contágio de Covid-19, para baixar os números de internações e surgir novas vagas, visando atender a todos que necessitem.

por Thiago Sobral – Decom PMP