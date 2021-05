SEMS Penedo e Policia Militar realizam ação conjunta em cumprimento as medidas contra Covid-19

Promover o necessário distanciamento social, devido ao crescimento dos casos de Covid-19 em Penedo, por meio de ações que venham a fortalecer esse objetivo.

Foi com esse foco, que a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Penedo, por meio de uma equipe de promoção a saúde, contando também com a participação da a Vigilância Sanitária Municipal realizou uma fiscalização em cumprimento as regras vigente contra Covid-19.

A ação contou com o apoio do 11º Batalhão de Policia Militar, sendo observado o cumprimento dos decretos relacionados a fase vermelha, do Protocolo de Distanciamento Social Controlado.

Também houveram orientações a comerciante e proprietários dos estabelecimentos fiscalizados, com relação ao fechamento de estabelecimentos comerciais, depois das 21h, horário máximo permitido, conforme determina a legislação vigente.

De acordo com o Diretor de Especialidades Médicas, Maciel Oliveira, na quinta-feira (20), o trabalho realizado foi no sentido de orientá-los, sobre o cumprimento das medidas em vigor e que devem ser adotadas obrigatoriamente.

Já na sexta-feira (21), quatro estabelecimentos que já tinham sido orientados e informados sobre o horário de funcionamento e a proibição de aglomerações, estavam descumprindo as regras .

“Então a Vigilância Sanitária notificou esses quatro estabelecimentos, pelo descumprimento a regra sanitária vigente. Os comerciantes devem se conscientizar, que com os crescentes números de Covid-19, é preciso o esforço de todos no sentido de evitar aglomerações”, afirmou o Diretor de Especialidades Médicas da Secretaria Municipal de Saúde.

Marciel Oliveira ainda destaca, que as ações conjuntas entre a Policia Militar e a Vigilância Sanitária da SEMS continuará, com um a frequência semanal, tanto nos dias úteis, quanto aos finais de semana , com o objetivo de promover o distanciamento social adequado em Penedo, visando reduzir os números da Covid-19 no município.

