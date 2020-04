SEMS Penedo inicia segunda etapa da vacinação contra Gripe Influenza

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) inicia nesta quinta-feira, 16, a segunda etapa da campanha de vacinação em Penedo contra o vírus Influenza, causador da gripe, entre elas a conhecida pela sigla H1N1, responsável por 41 mortes no Brasil do início do ano até o dia 06 de abril, segundo o Ministério da Saúde.

O público alvo dessa fase do trabalho preventivo abrange pessoal da segurança pública, salvamento e sistema prisional; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; adolescentes e jovens, com idade de 12 a 21 anos, em cumprimento de medidas socioeducativas; e população privada de liberdade.

Em função da pandemia do coronavírus (Covid-19), o governo federal incluiu nos grupos prioritários da segunda fase da campanha de vacinação contra a Influenza os caminhoneiros, portuários e trabalhadores do sistema de transporte coletivo (motoristas e cobradores), além dos povos indígenas.

Em Penedo, cada unidade de saúde adotará a estratégia mais conveniente, conforme as características de seus usuários, para promover a vacinação. As opções são a vacinação em domicílio, a cargo da equipe da unidade, ou realizada no próprio posto, em data específica.

Em ambos os casos, a informação sobre a estratégia adotada e o dia da vacinação será repassada pelo Agente Comunitário de Saúde.

Meta alcançada

Em relação à primeira etapa da campanha de vacinação contra a Influenza em, direcionada para pessoas com 60 anos ou mais, o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde em Penedo ultrapassou a meta estabelecida por Brasília (90%).

Até 31 de março, 93% dos idosos residentes em Penedo já haviam sido imunizados, percentual que aumentou com a continuidade do trabalho feito casa a casa e que assistiu cerca de 7 mil pessoas.

Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações. A vacina é segura e considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe.

