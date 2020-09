Senac abre mais de mil vagas em cursos gratuitos para cidades do interior de Alagoas

O Senac oferta 1140 vagas em cursos gratuitos, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), para municípios alagoanos. As cidades contempladas são: Rio Largo, Pilar, Arapiraca, Palmeira dos Índios, União dos Palmares e Taquarana. As inscrições terão início no dia 6 de outubro em locais e horários previstos no edital 8/2020. As aulas serão realizadas de forma remota, na plataforma Google Classroom.

O programa é destinado a pessoas de baixa renda – cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 2 salários mínimos federais. Há vagas para os cursos de Repositor de Mercadorias, Recepcionista, Porteiro e Vigia, Agente de Limpeza e Conservação, Recepcionista, Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Estoquista, Técnico em Administração, Técnico em Recursos Humanos, Atendente de Farmácia, Operador de Supermercados, Assistente de Marketing e Vendas, e Operador de Caixa.

Com o PSG, o Senac reforça o compromisso com a inclusão social e amplia o alcance da educação profissional, em Alagoas.

Fonte: com Assessoria