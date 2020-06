Senac abre vagas para mais de 20 cursos gratuitos

A Rede EAD Senac está oferecendo mais oportunidades em cursos gratuitos para quem quer atualizar ou aperfeiçoar conhecimentos e estar pronto para os constantes desafios do mercado de trabalho. Neste momento, estão sendo ofertadas vagas gratuitas em cursos livres por meio do Programa Senac de Gratuidade – destinado à população de baixa renda, cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 2 salários mínimos federais.

As inscrições seguem abertas no portal https://www.ead.senac.br/gratuito/ e, ao longo da semana, ainda serão disponibilizados novos cursos.

Para Alagoas, há vagas para os seguintes cursos:

Aproveitamento Integral de Alimentos

Cozinha Árabe

Cozinha Internacional

Cozinha Italiana

Cozinha Japonesa

Cozinha Vegetariana

Gestão de Salão de Beleza

Informática Básica Internet e Mídias Sociais

Operador de Computador

Agente de Desenvolvimento Socioambiental

Agente de Projetos Sociais

Boas Práticas e Controles Operacionais Essenciais para Serviços de Alimentação (NBR 15635)

E-mail Marketing

Custos Logísticos

Departamento de Alimentos & Bebidas em Hotelaria

Custos e Formação do Preço de Vendas

Técnicas de Fidelização – Fazendo o Cliente Voltar

Estratégia de Negociação

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Controle de Estoque de Alimentos e Bebidas

Tratamento de Imagem Digital para Fotógrafos

Técnicas Campeãs de Vendas

Camareira em Meios de Hospedagem

Representante Comercial

Vendedor

Libras Básico

Recepcionista em Meios de Hospedagem

Vendedor de Produtos e Serviços Ópticos.

Fonte: Assessoria