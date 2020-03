Senac oferta 595 vagas em cursos gratuitos

O Senac abre 595 vagas em cursos gratuitos, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), para Maceió (para o bairro de Guaxuma), Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo, Maragogi e União dos Palmares. O programa é destinado a pessoas de baixa renda – cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 2 salários mínimos federais.

As inscrições terão início na próxima segunda-feira (16.3), nos locais indicados no edital, onde constam as normas e os pré-requisitos de participação. Há vagas para os cursos de Assistente Administrativo, Recepcionista em Serviços de Saúde,

Operador de Supermercados, Assistente de Recursos Humanos, Confeiteiro, Atendente de Farmácia, Informática Básica, Operador de Caixa, Assistente de Logística, Assistente de Marketing e Vendas, Promotor de Vendas, Auxiliar de Cozinha e Garçom.

Com o PSG, o Senac reforça o compromisso com a inclusão social e amplia o alcance da educação profissional, garantindo mais oportunidades de qualificação e empregabilidade para a população do agreste alagoano Mais informações: http://www.al.senac.br/psg/editais/.

Fonte: Ascom Senac