Senador Renan Calheiros retira tumor do rim

O ex-presidente do Senado Renan Calheiros (MDB-AL) acaba de deixar o hospital írio Libanês, em São Paulo, onde foi operado para a extração de um pequeno tumor no rim direito.

Renan não sabe ainda se o tumor era maligno ou benigno. O médico, Publio Viana, mandou o material para biópsia e o resultado ainda não saiu

Renan deu entrada no hospital na última quarta-feira para exames de rotina, quando foi detectado o tumor.

Por conta do pós-operatório, embora passe bem, sem nenhum problema segundo sua assessoria, o senador não deverá participar da convenção para oficializar o candidato de seu partido a prefeito de Maceió.

Trata-se do ex-procurador Alfredo Gaspar, cuja campanha Renan vem apoiando com afinco, contra a candidatura do deputado JHC (PSB-AL), que conta com o apoio do ex-governador Ronaldo Lessa.

Fonte: UOL