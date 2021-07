Sergio Ramos chega a Paris para exames e assinar com o PSG

A novela sobre o futuro do zagueiro Sergio Ramos está cada vez mais próxima de seu fim. De acordo com a imprensa espanhola, o defensor viajou nesta segunda-feira para a capital francesa, onde passará por exames médicos antes de assinar com o Paris Saint-Germain.

Segundo o jornal “As”, de Madri, o anúncio oficial e a apresentação do atleta como novo jogador parisiense deve ocorrer até quarta-feira. Sergio Ramos acertou com o PSG por duas temporadas depois que seu irmão e agente, René Ramos, viajou à França na semana passada para acertar os últimos detalhes da contrato.

Ainda de acordo com o portal, caso Sergio Ramos seja realmente anunciado até quarta-feira, existe a possibilidade de o zagueiro já fazer seu primeiro treino nesta semana. O elenco do Paris Saint-Germain se reapresentou ao técnico Mauricio Pochettino para a pré-temporada nesta segunda-feira.

Sergio Ramos deixou o Real Madrid após 16 anos por não entrar em um acordo com o clube madrilenho por sua renovação. Além do PSG, o Manchester City também tinha interesse no defensor, mas a Premier League não era prioridade para o atleta.

Desde 2005 no Real Madrid, Sergio Ramos é um dos maiores nomes da história do clube espanhol, pelo qual conquistou 22 títulos, incluindo cinco do Campeonato Espanhol e quatro da Liga dos Campeões. Ao todo, o zagueiro entrou em campo 671 vezes pela equipe, sendo que marcou 101 gols e deu 40 assistências.

Fonte: Lance