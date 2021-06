Série B: CRB perde para o Goiás por 1 a 0

Desta vez não deu para o CRB. Em jogo contra o Goiás, no estádio da Serrinha-GO, nesta terça-feira (15), o Galo conheceu a sua primeira derrota na Série B, ao perder por 1 a 0 para o Esmeraldino. A partida foi válida pela 4ª rodada da competição nacional.

O gol do Goiás foi de Bruno Mezenga, na etapa inicial. Agora o time regatiano deixa o G4 e é o 5º colocado, com sete pontos; e os goianos estão agora no G4, em 3º lugar, com oito pontos.

O Galo volta a campo no sábado (19), quando visita o Vasco, em São Januário, às 16h30; enquanto o Goiás visita o Brasil de Pelotas, um dia antes, na sexta (18), no Bento Freitas, às 21h30.

por Fernanda Medeiros – Gazetaweb