Série B: CSA estreia contra o Guarani, em casa, e CRB visita o Juventude

A Série B do Campeonato Brasileiro já tem datas definidas para os seus jogos. A competição tem o início previsto para o dia 7 ou 8 de agosto, em sua primeira rodada. Representantes de Alagoas na competição, CSA e CRB vão estrear enfrentando Guarani e Juventude, respectivamente, em uma dessas duas datas.

De acordo com a tabela básica divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nessa segunda-feira (13), o Azulão fará a sua estreia em casa, enquanto o Galo vai estrear jogando fora de seus domínios.

Na segunda rodada, programada para 11 de agosto, o CRB recebe o Oeste; já o CSA encara a Chapecoense, no mesmo dia, fora de casa. A terceira rodada será disputada no dia 14 ou 15 de agosto, com o Azulão encarando o Cuiabá, no Rei Pelé, e o Galo visitando o Náutico, no Recife.

Já a 4ª rodada, no dia 18, marca CRB x Brasil e Operário x CSA. Na 5ª rodada, dia, 21 ou 22, o Alvirrubro pega o Vitória, em casa, e o Azulão encara a Ponte Preta, fora. Na 6ª rodada (25, 28 ou 29 de agosto), haverá o clássico entre os dois alagoanos, com mando de campo do CSA.

A 7ª rodada será no dia 1º de setembro, com América x CSA e CRB x Sampaio Correa. Na 8ª rodada, o adversário do Galo será o Cruzeiro, fora de casa, enquanto o Azulão vai pegar o Confiança, em casa. Essa rodada será no dia 4 ou 5 de setembro. A rodada seguinte (9ª) está programada para 8, 11 ou 12 de setembro, e terá: CRB x Chapecoense e Oeste x CSA. Já a 10ª rodada tem CSA x Cruzeiro e Paraná x CRB, no dia 15, 18 ou 19.

Os jogos de ida vão até o dia 27, 30 ou 31 de outubro (19ª rodada) e o CSA vai receber o Náutico, enquanto o CRB vai visitar o Cuiabá.

Já o returno começa no dia 3, 6 ou 7 de novembro. E o segundo clássico CRB x CSA será no dia 1º de dezembro (25ª rodada).

A competição tem o final programado para 30 de janeiro de 2021, com a sua 38ª rodada.

