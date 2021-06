Série B: CSA perde para o Vila Nova por 1 a 0

Em jogo na noite deste sábado (12), contra o Vila Nova, o CSA chegou a sua terceira partida na Série B de 2021 sem vencer e, ainda por cima, sem conseguir balançar as redes. Jogando um mal futebol, sobretudo no primeiro tempo, o Azulão perdeu por 1 a 0, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia-GO, no interior goiano, pela terceira rodada da competição.

Esta foi a segunda derrota azulina na Segundona e, com apenas um empate na 2ª rodada, com o Sampaio Corrêa, o time soma apenas um pontinho. E com este resultado e somente este ponto, o Azulão ocupa a 19ª posição, no temido Z4, provisoriamente. E o Vila conseguiu a primeira vitória. Por isso, subiu momentaneamente para o quarto lugar, com cinco pontos.

O gol do Vila Nova foi assinalado por Dudu, aos 12 minutos do 1º tempo. Mesmo sofrendo o gol no comecinho do jogo, o CSA conseguiu entrar na partida apenas nos momentos finais e ainda tentou, mas não conseguiu sequer o empate. Veja o Tempo Real!

Pela 4ª rodada da Série B, o CSA vai receber o Guarani, na próxima terça-feira (15), às 19 horas, no Rei Pelé, em Maceió-AL; e o Vila Nova, no mesmo dia e horário, visita o Náutico, nos Aflitos, no Recife-PE.

por Fernanda Medeiros/Gazetaweb