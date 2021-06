Série D: ASA amarga empate sem gols com o Atlético/BA

O ASA ficou no zero em sua estreia na Série D. Após um ano de ausência na competição, o Alvinegro recebeu o Atlético de Alagoinhas-BA, atual campeão baiano, na sua volta aos torneios nacionais, mas amargou um empate em 0 a 0 no Coaracy da Mata Fonseca. Com este resultado, o Gigante chega ao seu primeiro pontinho.

Assim, o Fantasma e o Carcará se juntam a Juazeirense-BA, Sergipe, Bahia de Feira e Itabaiana-SE no grupo dos que não venceram e nem perderam nessa estreia do Grupo A-4. O único que não pontuou foi o Murici, o outro representante alagoano, que foi derrotado pelo Retrô-PE na Arena Pernambuco.

Apesar de alguns sustos na primeira etapa, o Alvinegro foi superior aos baianos e não conseguiu a vitória por pouco. O goleiro Fábio Lima, do Atlético, foi o principal nome da partida. O arqueiro foi decisivo nas boas chegadas do ASA e garantiu o pontinho importante para a equipe de Alagoinhas Fora isso, a partida foi bem movimentada, com bastante velocidade nos ataques.

O jogo também marcou a estreia do volante Olívio com a camisa alvinegra. A principal contratação do Fantasma realizou uma partida segura em todos os 90 minutos e acréscimos, com intervenções pontuais, dando segurança à frente da defesa.

Agora, o Gigante se prepara para encarar seu segundo desafio na sua saga pelo acesso à Série C. No próximo domingo (13), o time do Agreste encara o Juazeirense na Bahia, em seu primeiro duelo fora de casa. A partida será realizada no Estádio Adauto Moraes e tem o início previsto para as 16h.

Fonte: Gazetaweb