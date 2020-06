Sertanejo Zé Neto testa positivo para Covid-19

Foi confirmado neste sábado (27) que o sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, está com Covid-19. A informação foi dada pela assessoria de imprensa dos dois. O cantor apresentou febre alta e alguns outros sintomas e, por isso, ele e o pai Eurides Toscano realizaram o teste. Os dois deram positivo para a doença.

A equipe dos sertanejos afirmou que Zé Neto está em isolamento domiciliar no interior de São Paulo. Outros familiares que tiveram contato com ele e o pai fizeram o teste, que deu resultado negativo. Desde o diagnóstico, o cantor permanece sem contato físico com sua esposa e os dois filhos, que moram na mesma casa que ele.

Cristiano testou negativo para a Covid-19 e, por isso, foi visitar seus pais que moram em uma chácara no interior de São José do Rio Preto no último dia 16.

Fonte: Isto É