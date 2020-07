Serviço de Verificação de Óbito registra mais duas mortes por Covid-19 em Penedo

O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) deste sábado, 18, acrescenta mais duas mortes por Covid-19 em Penedo.

A inclusão atestada pelo Serviço de Verificação de Óbito – SVO, setor ligado ao Instituto Médico Legal (IML) do Governo de Alagoas, diz respeito a dois idosos, um com 76 anos de idade, falecido no Hospital Djacy Barbosa, em Arapiraca; e o outro com 72 anos, que não resistiu à gravidade da doença no Hospital do Coração, em Maceió.

As informações registradas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) acrescentam que os dois não tinham comorbidades, ou seja, não eram portadores de outras doenças que agravam a condição do paciente contaminado pelo novo coronavírus.

Ainda sobre esses dois óbitos em Penedo, um deles residia no Centro da cidade e o outro no bairro Santa Luzia. Com a atualização dos dados, Penedo passa de 7 para 9 mortes causadas pela doença com 1.381 óbitos em Alagoas até hoje.

Em relação aos demais dados, a SEMS Penedo informa que 305 pessoas estão sendo monitoradas e 664 casos de contágio por coronavirus estão confirmados. Penedo tem ainda três casos suspeitos, 768 descartados e 571 pessoas já recuperadas da Covid-19.

Locais de Penedo com casos confirmados

O boletim epidemiológico da SEMS Penedo deste sábado, 18, apresenta a seguinte distribuição de casos confirmados de Covid-19, por localidade do município, considerando áreas das zonas urbana e rural.

Bairro Dom Constantino – 176

Bairro Santa Luzia – 128

Centro da Cidade – 96

Bairro Raimundo Marinho – 78

Bairro Senhor do Bonfim – 48

Bairro Santo Antônio – 45

Bairro Santa Izabel – 16

Bairro Santa Cecília – 03

Zona Rural

Povoado Palmeira Alta – 24

Povoado Tabuleiro dos Negros – 22

Cooperativa 1º e 2º Núcleo – 17

Povoado Capela – 07

Povoado Santa Margarida – 04

