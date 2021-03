Serviços Públicos de Penedo recupera ruas na cidade e zona rural

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) da Prefeitura de Penedo recupera ruas das zonas urbana e rural, trabalho que contempla todas as vias de acesso ao município e demais logradouros.

O serviço solicitado pela população das localidades e efetivado pela gestão ‘Penedo Crescendo Com Seu Povo’ mostra o compromisso da administração com as demandas dos penedenses.

A recuperação das vias utiliza um equipamento do tipo patrol/retroescavadeira e teve início pelo residencial Ouro Verde, tendo prosseguindo pelo Loteamento São José e Conjunto Marisa Leticia, seguindo o cronograma da SEMSP Penedo.

De acordo com o Secretario de Serviços Públicos Ivo Costa, a ação tem como objetivo a completa recuperação dessas ruas, assim como o correto nivelamento, eliminando buracos e tornando essas vias melhores para o trânsito de veículos e também para os moradores, principais beneficiários dessas obras.

Outra ação da Prefeitura de Penedo é a reabertura das ruas do Distrito Industrial, o que conforme o Prefeito Ronaldo Lopes, está sendo feito visando a futura instalação de empresas que já adquiriram o terreno e em breve devem começar a construir dentro daquele espaço.

Zona Rural

Já na zona rural do município, as obras também recuperam estradas vicinais que dão acesso as diversas localidades. Esse trabalho tem início pelo Povoado Ilhas das Canas, uma das áreas mais afetadas pela chuva e que necessitava de reparação.

O Prefeito Ronaldo Lopes também destacou a importância da durabilidade das estradas da zona rural e garante que o trabalho está sendo feito conforme as determinações técnicas corretas.

por Thiago Sobral – Decom/PMP