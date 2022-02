Servidores do Detran Alagoas paralisam atendimento presencial por 48 horas

Os servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran AL) paralisaram todos os serviços presenciais na sede do órgão no Tabuleiro dos Martins, em Maceió, nesta quarta-feira (23). A mobilização, que deve durar 48 horas, e tem como principal objetivo cobrar o alinhamento do piso salarial da categoria.

O Sindicato dos Servidores do Detran de Alagoas (Sinsdal) dizem ainda que não há concurso público para o preenchimento de vagas no órgão há 20 anos. A expectativa é de que o atendimento retorne apenas na sexta-feira (25).

“Estamos paralisando na capital e no interior, hoje e amanhã. Nenhum serviço presencial está sendo prestado no estado. Estamos paralisando porque não tivemos nenhum retorno por parte do governo. Ele disse que o canal estava aberto, mas não houve nenhuma proposta. Temos 144 cargos vagos a serem preenchidos. Caso não haja negociação, vamos paralisar por tempo indeterminado”, disse Roberto Martin, vice-presidente do sindicato.

A presidência do Detran ressaltou que a decisão de paralisar os serviços foi do sindicato e já ingressou ação na Justiça pedindo o cancelamento da greve. Disse ainda que trabalhará para que os prejuízos dos cidadãos sejam minimizados. Leia na íntegra abaixo:

Detran/AL emite nota sobre paralisação de servidores

Presidência do departamento já adotou as medidas judiciais cabíveis contra as paralisações.

A direção do Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL) comunica à população alagoana que foi informada pelo Sindicato dos Servidores do Detran de Alagoas (Sinsdal), da realização de uma paralisação de servidores do órgão nos próximos dias 23 e 24/02 (quarta e quinta). A decisão se deu após a assembleia dos servidores, ocorrida nesta terça, dia 22/02, às 10h no auditório do prédio sede do Detran/AL, no Tabuleiro dos Martins.

A presidência do Detran/AL ressalta que a decisão em paralisar o serviço público é de inteira responsabilidade do sindicato da categoria e dos servidores do órgão. O Departamento de Trânsito de Alagoas já tomou as medidas judiciais cabíveis em relação às duas últimas paralisações ocorridas em 2022.

Por meio de sua procuradoria jurídica, o Detran/AL já ajuizou uma ação, desde 15/02, que pede a ilegalidade das paralisações.

Além disso, caso o pedido de ilegalidade seja acatado, O Detran/AL pede que seja estabelecida uma multa por dia de descumprimento da liminar. O Departamento segue no aguardo da apreciação judicial do pedido.

A direção da autarquia reforça, ainda, que os mais de 45 serviços disponibilizados on-line continuarão ativos mesmo em período de paralisação, além da realização das provas teóricas de direção no Shopping Maceió e no Shopping Miramar. Os serviços de veículo, agendamentos para prova teórica, agendamentos para teste clínico de direção, renovação de CNH, CNH definitiva e emissão de guias diversas continuam funcionando no site www.detran.al.gov.br.

Os usuários que possuem serviços agendados deverão ficar atentos ao calendário de reagendamento que será divulgado em breve, não havendo cobrança de novas taxas.

Em caso de dúvidas ou mais informações, os usuários poderão entrar em contato com a Central de Atendimento pelo número 3512-4140 ou acessar o portal de serviços www.detran.al.gov.br, onde ele encontrará o passo a passo para realizar diversos procedimentos, além de tirar dúvidas e realizar a emissão de guias.

