Servidores do Detran, Polícia Civil e Polícia Penal paralisam atividades

Trabalhadores do Detran e dos policiais penais, além de policiais civis, devem cruzar os braços por dois dias, em uma mobilização em conjunto por melhorias salariais e realização de concurso público. Os servidores suspenderam as atividades às 8h desta quarta-feira (11). A previsão é que a mobilização termine na sexta (13), também às 8h.

As três categorias se reúnem em um ato público com café da manhã, no Detran, para cobrar do Governo do Estado a valorização aos profissionais de segurança, bem como discutir sobre as futuras mobilizações além de debater a criação de uma greve geral futura.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas (Sindpol), Ricardo Nazário, destaca que o ato une os servidores. “Vamos mostrar a união das categorias”. De acordo com o dirigente, as associações da Polícia Militar também foram convidadas para apoiar o movimento.

Em nota, o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), informou que vem dialogando com todas as categorias com objetivo de ouvir seus pleitos e, dentro das possibilidades financeiras do Estado, trabalhar para atendê-los.

A nota diz ainda que a Mesa de Negociação continua sendo o canal de diálogo com os servidores públicos estaduais, onde há abertura para receber e conversar com todas as partes que trabalham pelo bom andamento da máquina pública.

Veja o calendário dos serviços reagendados do Detran:

Maceió Categoria Data adiada Nova data Observação A 11/03/2020 27/03/2020 exame reagendado pelo Detran A 12/03/2020 31/03/2020 exame reagendado pelo Detran B 11 e 12/03/2020 qualquer vaga disponível a partir do dia 20 candidato deve reagendar D 11/03/2020 27 e 31/03/2020 exame reagendado pelo Detran D 12/03/2020 26/03/2020 exame reagendado pelo Detran E 11/03/2020 30/03/2020 exame reagendado pelo Detran

Santana do Ipanema Categoria Data adiada Nova data observação A 12/03/2020 02/04/2020 exame reagendado pelo Detran B 12/03/2020 26/03, 4 e 16/04/2020 candidato deve reagendar D 12/03/2020 02/04/2020 exame reagendado pelo Detran

Arapiraca Categoria Data adiada Nova data Observação A 11/03/2020 23/03/2020 exame reagendado pelo Detran A 12/03/2020 24/03/2020 exame reagendado pelo Detran

Fonte: G1/AL