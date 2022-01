Sesau confirma dupla infecção por Covid e Influenza em Alagoas

O secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, usou as redes sociais nesta quarta-feira (5) para confirmar casos de dupla infecção de pacientes com Influenza e Covid-19 ao mesmo tempo em Alagoas e de mortes por Influenza.

Essa dupla infecção foi apelidada de flurona, uma junção das palavras flu (gripe, em inglês) e coronavírus.

Foram confirmados três casos desde o mês de outubro de 2021. Além disso, o Estado também já registrou mortes pela Influenza. “É muito importante que todos continuem usando máscaras e o principal, que se vacinem contra o coronavírus”, postou o secretário da Saúde.

A Sesau elaborou, junto com a Secretaria Executiva de Ações de Saúde (Seas) e a Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), uma nota técnica para que profissionais dos diferentes níveis da atenção à saúde sejam orientados e se mantenham em alerta quanto à identificação precoce de casos de Síndrome Gripal. O diagnóstico rápido permite a implementação de medidas que tenham como finalidade quebrar a cadeia de transmissão do vírus.

Coleta de amostras biológicas

A Secretaria de Saúde definiu unidades sentinelas em todo estado que são aquelas onde há coleta de de amostras biológicas aleatórias para análise. Elas serevem como fonte de informação para vigilância dos vírus respiratórios que estão circulando no estado, por meio da identificação deles.

Em Maceió, as UPAs Cidade Universitária e Jaraguá foram definidas como unidades sentinelas. No interior foram definidas as UPAs Arapiraca, Maragogi, Penedo, Delmiro Gouveia, Palmeira dos Índios, Viçosa, São Miguel dos Campos, Coruripe e Marechal Deodoro.

As amostras são coletadas apenas em casos graves, ou seja, internações ou óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Para casos de síndromes gripais, não há coleta de amostra para Influenza, pois o diagnóstico é apenas clínico e as amostras, nessa situação, são enviadas para o Laboratório Central de Alagoas (Lacen), para o laboratório de referência nacional para pesquisa de vírus respiratórios, além da notificação e registro desses casos.

Fonte: G1/AL