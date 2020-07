Sesau confirma mais um óbito por Covid-19 em Penedo

O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde deste domingo, 26 de julho, informa mais uma vida perdida para a Covid-19 em Penedo. A vítima é uma mulher de 50 anos de idade, portadora de diabetes que residia na comunidade Cooperativa.

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde, ela faleceu no Hospital Universitário, em Maceió, segundo a atualização das informações sobre a pandemia divulgada hoje.

Além do décimo óbito por Covid-19 em Penedo, o município registra três casos suspeitos, 119 monitorados, 770 confirmados, 740 curados e 863 descartados.

Sobre a localização das áreas de Penedo com casos confirmados de Covid-19, o bairro Dom Constantino tem a maior quantidade, com 215. O segundo maior foco de pessoas infectadas pelo coronavírus está no Barro Duro (bairro Santa Luzia), com 152; e o terceiro com mais de uma centena de registros é o Centro da cidade, com 109 casos.

A quarta localidade com maior ocorrência de Covid-19 em Penedo é o bairro Raimundo Marinho, com 85; seguido do Oiteiro (Senhor do Bonfim), onde foram contabilizados 57 casos confirmados; e o Barro Vermelho (bairro Santo Antônio), com 52 casos.

O quadro da área urbana de Penedo é fechado com 18 registros no bairro Santa Izabel – mais conhecido como Cacimbinhas – e três casos no Santa Cecília, popular Matadouro.

Na zona rural, 29 casos foram registrados na comunidade Tabuleiro dos Negros, 24 na Palmeira Alta, 12 nos dois núcleos da Cooperativa, sete na Capela e mais sete na Santa Margarida.

Quem estiver apresentando sintomas mais comuns de gripe ou diarreia, fadiga, perda do olfato ou do paladar, deve se dirigir até a Unidade de Referência em Síndromes Gripais, situado próximo do Trevo da Toca do Índio, na antiga Escola Senai.

O centro de triagem funciona diariamente, inclusive feriados e finais de semana, das sete da manhã até as cinco horas da tarde.

por Fernando Vinícius – Decom PMP