Sesau distribui 100 mil comprimidos de azitromicina aos 102 municípios de Alagoas

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) vai distribuir 100 mil comprimidos de azitromicina aos municípios alagoanos a partir desta segunda-feira (08). A medida, que vai fortalecer o combate à pandemia do novo coronavírus no estado, foi anunciada nesta manhã pelo secretário da Saúde, Alexandre Ayres, em entrevista à TV Oops. O medicamento será entregue aos 102 municípios alagoanos por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf). Em Maceió, hospitais, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e Centrais de Triagem de Maceió já receberam 55.800 comprimidos nesse fim de semana.

“A azitromicina é um medicamento da rede de atenção básica, de compra exclusiva dos municípios alagoanos, e a Sesau vem fazendo a sua parte em distribuir 100 mil comprimidos. Cada paciente, de acordo com a prescrição médica, deve tomar cinco comprimidos. Ou seja, estamos falando de 20 mil pessoas atendidas neste tratamento assegurado pelo Governo de Alagoas para o combate à Covid-19”, explicou o secretário. A ação acontece em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Alagoas (Cosems/AL).

Segundo o assessor de Assistência Farmacêutica da Sesau, Yuri Amaral, no último final de semana a Sesau enviou 12.600 comprimidos de azitromicina para as UPAs do Tabuleiro, Jacintinho, Benedito Bentes e Trapiche, todas em Maceió. Também já foram beneficiadas as Centrais de Triagens localizadas no Ginásio do Sesi e no Shopping Pátio Maceió, além do Hospital de Campanha Dr. Celso Tavares. Cada unidade recebeu 1.800 comprimidos.

O Hospital Metropolitano, o Hospital Geral do Estado (HGE), o Hospital da Mulher (HM) e o Hospital de Emergência do Agreste (HEA), localizado em Arapiraca, receberam 43.200 comprimidos de azitromicina no total – cada unidade recebeu 10.800 comprimidos.

Fonte: Agência Alagoas