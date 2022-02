Sesau diz que 91% dos pacientes nas UTIs para Covid-19 não completaram o esquema vacinal

A alta na ocupação nos leitos de UTI e leitos clínicos destinados para Covid-19 em Alagoas tem preocupado as autoridades. De acordo com o secretário de Estado da Saúde (Sesau), Alexandre Ayres, 91% dos mais de 110 pacientes que estão internados nos leitos de UTIs exclusivos para Covid-19 da rede pública não foram vacinados ou não completaram o esquema vacinal.

De acordo com os dados do secretário, dos pacientes internados nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), 32% não chegou a receber nem a primeira dose da vacina. E dos pacientes com Covid que estão nos leitos clínicos, 93% não completou o esquema vacinal.

No último boletim divulgado na quarta-feira (2), seis unidades de saúde em Maceió e no interior estão com os leitos clínicos 100% ocupados e a UPA do Tabuleiro, na capital, continua funcionando com uma ocupação de 150%.

Entre as unidades que estão completamente lotadas está o Hospital de Emergência do Agreste em Arapiraca, o Hospital Universitário, em Maceió, a UPA de Palmeira dos Índios, e a UPA de São Miguel dos Campos, e três UPAs da capital, a UPA do Benedito Bentes, e a UPA da Cidade Universitária e a do Tabuleiro.

Há uma semana, o secretário compartilhou nas redes sociais que o número de pessoas internadas nas UTIs devido a Covid vinha aumentando, e alertou que grande parte do número de pacientes estava sem o esquema vacinal completo.

“Não perca tempo, vá se vacinar e nos ajude a vencer esse vírus. A vacina salva você e a quem você ama”, disse Ayres.

