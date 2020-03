Sesau Penedo inicia campanha de vacinação domiciliar em idosos

A campanha de vacinação contra gripe causada pelo vírus Influenza (H1N1) ganhou estratégia diferenciada da Prefeitura de Penedo. Visando preservar idosos e profissionais da área de saúde dos riscos de contaminação pelo coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde atenderá o público prioritário da primeira fase da campanha em suas residências.

“Montamos uma estratégia onde vamos vacinar cada idoso em sua casa, não precisa procurar a unidade de saúde, e nem deve porque não vamos disponibilizar vacina no posto para não acontecer aglomeração de pessoas”, explicou a enfermeira Jamila Gabriela Peixoto, Diretora de Epidemiologia e Imunização da Sesau Penedo, em entrevista ao repórter Rafael Medeiros.

Idosos e profissionais de saúde atendidos nas unidades situadas na Cohab e no Conjunto Rosete Andrade são os primeiros a receber a assistência promovida pelo governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes, gestão que mais avanços promoveu na história recente de Penedo.

A vacinação domiciliar começa amanhã (terça-feira, 24), com acompanhamento de Agente de Combate às Endemias para orientar o morador a respeito de cuidados relacionados ao mosquito Aedes aegypti.

Ainda sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe, o Ministério da Saúde ressalta que a vacina contra Influenza não tem eficácia contra o coronavírus. Apesar disso, a vacina auxiliará os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para coronavírus, já que os sintomas são parecidos.

Estudos e dados apontam que casos mais graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos, grupo que corresponde a 20,8 milhões de pessoas no Brasil. Por isso, a primeira etapa da campanha contempla esse público, informa o Ministério da Saúde.

“Nós estamos tomando todos os cuidados necessários para proteger tantos os idosos quantos os nossos profissionais de saúde, que são essenciais neste momento crucial que estamos vivendo. Nosso pessoal trabalho com EPIs, seguindo as normas de biossegurança, respeitando todo um protocolo montado para fazer a vacinação com o menor risco possível para todos”, destacou Jamila Gabriela durante a entrevista concedida à rádio Penedo FM nesta segunda-feira, 23.

por Fernando Vinícius/Decom PMP