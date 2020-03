Sesau Penedo oferta Programa Saúde Bucal noturno em três unidades

Três unidades da rede básica da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Penedo ofertam atendimento, em horário diferenciado, na área da Odontologia. Denominado de Programa Saúde Bucal lançado pelo governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes atende a população à noite, em três postos.

A comunidade atendida pela unidade José Edileno, situada no bairro Dr. Raimundo Marinho, conta com a experiência da Dra Maria Tereza Guedes, mais conhecida em Penedo com Dra. Teca, às terças, quartas e quintas-feiras.

Na unidade de saúde situada na Cohab (Conjunto José Moraes Lopes), o Dr. Bruno Marinho atende os pacientes toda quarta-feira. Na Unidade de Saúde Dr. Jairo Leite, localizada no aterro da Lagoa do Oiteiro, próximo do Fórum do Tribunal de Justiça, o Dr. Evanilson Ferreira trabalha toda terça e quarta-feira.

Penedo Avança

“O Programa Saúde Bucal Noturno é um grande avanço para Penedo e voltou a funcionar em fevereiro, após um breve período de pausa, sendo ampliado para três unidades que atendem a população cadastrada nas respectivas áreas. Já em relação aos casos de urgência, o atendimento é feito, independentemente de o paciente pertencer ou não aquela área onde necessita do atendimento”, explica a Dra. Edlaine Soares, coordenadora em Odontologia da Secretaria de Saúde de Penedo.

“O nosso programa tem como objetivo de assistir o usuário em sua integralidade e ampliar ainda mais o acesso aos serviços na área de saúde bucal. Neste caso, os usuários que por algum motivo não podem frequentar as unidade de saúde durante o dia, têm o atendimento assegurado durante a noite”, acrescentou a Dra. Edlaine Soares.

por Fernando Vinícius – Decom PMP