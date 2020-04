Sete jovens morrem em acidente após festa que burlou quarentena

Sete jovens, entre eles duas adolescentes, morreram em acidente de trânsito quando voltavam de uma festa, na manhã deste domingo, 19, em Sertãozinho, no interior de São Paulo. O evento foi realizado em uma chácara, contrariando as lei estadual e municipal da quarentena, que proíbem eventos e aglomerações. O acidente aconteceu na rodovia vicinal Alcídio Balbo, no distrito de Cruz das Posses. O carro em que todas as vítimas estavam se perdeu em uma curva e bateu de frente em um ônibus de transporte de trabalhadores rurais que seguia para uma fazenda da região.

O Corpo de Bombeiros mobilizou várias equipes de socorro, mas as vítimas foram retiradas do automóvel já sem vida. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Ribeirão Preto. O motorista do ônibus, que estava sozinho no coletivo, nada sofreu. Ele disse à Polícia Civil que o carro estava correndo demais e não conseguiu completar a curva, vindo a colidir frontalmente com o ônibus. O automóvel estava com excesso de ocupantes. As sete vítimas tinham entre 15 e 30 anos e todas moravam em Sertãozinho.

O delegado de Sertãozinho, Rodrigo Bortoletto, disse que os organizadores da festa vão responder a processo por terem infringido as leis da quarentena, que proíbem eventos com aglomeração de pessoas. A polícia já apurou que a festa aconteceu em uma chácara, no bairro Colina de São Pedro. Os organizadores também serão processados pela venda de bebidas alcoólicas a menores. A prefeitura de Sertãozinho informou que a festa foi realizada de forma clandestina e que também adotará providências administrativas contra os responsáveis.

Fonte: Estadão Conteúdo