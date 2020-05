Seu Jorge fala sobre live com Alexandre Pires

Seu Jorge fará uma live que promete bastante repercussão. O cantor estará ao lado de Alexandre Pires em uma transmissão no dia 31 de maio, no próximo domingo, às 14h (horário de Brasília), no YouTube.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Seu Jorge destacou a oportunidade de fazer a live ao lado de Alexandre Pires. Ele acredita que os dois poderão apresentar um novo tipo de som para os fãs.

“A possibilidade de fazer um som diferente, por exemplo. Há coisas de que as pessoas não têm ideia. O Alexandre é um exímio instrumentista. Como ele é um grande cantor também, as pessoas poderão vê-lo tocando outros instrumentos. Então, tem um lado musical nele que muito me interessa”, comentou o cantor, que afirmou como surgiu a ideia da parceria.

“Ele (Alexandre) colocou isso, e não tive como não achar positivo. Quando ele falou: ‘Vamos fazer uma live a gente? Eu e você?’, falei: ‘Meu irmão, para amanhã!’. [Essa parceria] É um projeto que quero fazer há muito tempo, e o Alexandre é perfeito. Estou botando essa pilha nele. A gente está no embrionário, é cedo para falar sobre isso, mas tenho um negócio para fazer com o Alexandre e a gente vai se divertir bastante. Disso eu sei. A gente está atrás de música da beleza, a gente está a fim de fazer coisas que são belas, que sejam sensoriais, que remetam a um cheiro, a uma época”, explicou Seu Jorge.

Fonte: Famosidade