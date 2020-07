Seu RG chegou em Penedo! Saiba o que fazer para pegar o documento

Quem foi ao Posto Já! de Penedo e deu entrada na carteira de identidade até o início da pandemia do novo coronavírus, quando o serviço foi suspenso, poderá pegar o documento a partir desta terça-feira, 21.

A entrega do RG (Registro Geral, denominação oficial da popular carteira de identidade) será feita de maneira ordenada, seguindo ordem alfabética, e mediante apresentação do protocolo que a pessoa recebeu no ato da solicitação do documento.

O calendário da ação desenvolvida em parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo prevê que o primeiro dia da entrega do RG é amanhã e será específico para pessoas cujo nome começa com a letra A, B, C, D, E ou F.

Na quarta-feira, 22, recebe quem tem o primeiro nome iniciado com uma das seguintes letras: G, H, I, J, K ou L. No dia seguinte, o mutirão de entrega do RG em Penedo será direcionado para pessoas cuja identificação pessoal começa com a letra M, N, O, P ou Q.

A retirada da carteira de identidade será concluída na sexta-feira, 24, para atender quem tem o primeiro nome iniciado com a letra R, S, T, U, V, X, W, Y ou Z.

Local de Entrega

Considerando que a sede do Posto Já iria propiciar a aglomeração de pessoas, a entrega da carteira de identidade em Penedo será feita na antiga sede do Cadastro Único, imóvel situado próximo do Cartório Eleitoral, na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves.

O local será aberto ao público a partir das 8 horas, funcionado até o meio-dia, com pausa para almoço. O serviço volta a funcionar a partir das 14 horas, encerrando às 17 h.

Acesso

A organização do mutirão de entrega dos RGs segue as recomendações relacionadas com a Covid-19, controlando o acesso ao interior do imóvel. Haverá permissão de entrada apenas para quem estiver no dia correto, conforme o calendário que segue ordem alfabética.

Quem não puder retirar pessoalmente, deve entregar o protocolo para entrega do RG a um parente – não pode ser um amigo, ou pessoa sem laço familiar – que também precisará apresentar a certidão original de nascimento ou de casamento do titular do documento.

Quem não estiver com esses documentos, não terá acesso ao local para evitar aglomeração. Portanto, preste atenção ao calendário e não esqueça de levar os documentos necessários para poder pegar sua carteira de identidade.

por Fernando Vinícius – Decom PMP