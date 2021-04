Sikêra Jr detona deputados da Paraíba por homenagem a Juliette

Sikêra Jr rasgou o verbo contra os deputados da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, após o anúncio de uma homenagem a Juliette Freire, participante do BBB 2021. O apresentador da RedeTV! definiu a ação dos políticos como vergonhosa.

“Parabéns, deputados. Parabéns ao povo da Paraíba que escolheu estes deputados. Deputado ganha tanto dinheiro para fazer isso? Isso é uma vergonha. Não estão nem preocupados com pandemia”, atacou o comunicador.

Os deputados estaduais da Paraíba aprovaram a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Estado para Juliette, que receberá a Medalha Epitácio Pessoa por causa de sua representatividade nordestina e “defesa dos valores, costumes e cultura paraibana”.

Os 36 deputados foram unânimes na aprovação da proposta. O deputado Ricardo Barbosa falou na Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa da Paraíba sobre “o amor e cumplicidade” de Juliette “por nossa Paraíba lhe transformam na maior influenciadora personagem do nosso desenvolvimento”.

A explicação do deputado para a honraria para a participante do BBB 2021 foi pelo fato dela divulgar mais do que qualquer outro as riquezas e pontos turísticos da Paraíba. “Ela consegue divulgar a Paraíba como destino turístico melhor do que qualquer agente público conseguiria fazê-lo”, defendeu.

Sikêra Jr destacou a notícia no telão do estúdio com Juliette fazendo uma banana com os braços. Ele não citou em nenhum momento a fala do deputado e preferiu o ataque curto e grosso. “Tá aí, olha. E a banana no rabo de quem faz um negócio desse. A Medalha Epitácio Pessoa. E já foi aprovado, né? Parabéns aos deputados!”, ironizou batendo palmas.

“Parabéns ao povo da Paraíba que escolheu esses deputados. Pense na ação que vai ajudar muito vocês, vai mudar a vida de vocês. Vai melhorar a vida dos hospitais, parabéns a você que elegeu [esses deputados]. Essa banana aqui… Façam como quiser”, debochou visivelmente irritado com a notícia envolvendo a participante do programa da Globo.

Confira:

Fonte: RD1