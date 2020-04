Sikêra Jr testa positivo para Covid-19 e desmente dano nos pulmões

Apresentador do “Alerta Nacional”, da Rede TV!, Sikêra Jr. afirmou que testou positivo para a covid-19, mas desmentiu boato que circulou mais cedo pelas redes sociais, de que estaria em estado grave e com os dois pulmões comprometidos.

Na semana passada, Sikêra passou mal, foi substituído às pressas e afastado por tempo indeterminado pela direção da emissora. Na TV, ele disse ter feito o primeiro teste para covid-19, que deu negativo, e garantiu que aquele mal-estar seria apenas uma gripe. Hoje, no entanto, o apresentador de 53 anos contou que a contraprova deu positivo.

“É uma surpresa, né? A gente acha que só pega fogo na casa do vizinho. E a vida me deu essa lição. A gente não acredita enquanto não acontece com a gente, né? Enquanto acontece com o nosso vizinho, normal. Mas quando acontece conosco, a história é outra. E é isso. Estou aqui, apesar de tanta especulação”, disse ele, em entrevista ao “Alerta Nacional”, hoje.

Na mensagem, Sikêra pediu para que o brasileiro “não subestime o coronavírus, como eu fiz, é mais sério do que eu imaginava”.

“Agora estou bem, estou bem acompanhado. Estou tomando a medicação, seguindo à risca o que eles me orientaram. Pedi a Deus para que eu passe por essa. É um vírus longo, e a Ciência está brigando para conseguir uma fórmula nova”, completou.

Filha desmente boatos

Mais cedo, informações de que Sikêra teria contraído o novo coronavírus e de que estaria em estado grave, com os dois pulmões comprometidos, se espalharam rapidamente pelas redes sociais.

Em tom de revolta, Larissa Siqueira, filha do apresentador, desmentiu os boatos sobre a gravidade da doença, mas não falou nada em relação ao coronavírus.

“Meu pai está em casa, doente, mas se recuperando. E as pessoas ficam inventando coisas a respeito disso. Não acreditem. Ele não está no hospital e não está com o pulmão comprometido. Que saco!”, disse ela, por meio de seu perfil no Instagram.

Na TV, Sikêra também reclamou da fake news: “Chegaram a dizer que eu estava na UTI, com os dois pulmões comprometidos. É muita mentira. Não tem o por quê disso, colegas. Para quê? Isso só gera preocupação para a minha família inteira”, protestou.

Fonte: UOL